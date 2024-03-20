Назначен спикер парламента Сербии

Бывшую премьер-министра Сербии Ану Брнабич избрали спикером парламента, сообщает EFE.

Брнабич была поддержана 153 депутатами из 250 в Народной скупщине — однопалатном парламенте Сербии.

С 2017 года Брнабич возглавляла правительство Сербии, став первой женщиной на этом посту в истории страны.

Парламентские и муниципальные выборы прошли в Сербии в декабре 2023 года.

До этого сообщалось, что власти Сербии намерены выслать из страны ряд протестно и либерально настроенных россиян, что связано с их активным участием в протестах в Сербии в декабре прошлого года против результатов парламентских выборов в стране. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на источники.

Отмечается, что российские релоканты, среди прочего, блокировали работу государственных структур в сербской столице. Как сообщает агентство, сербские спецслужбы во взаимодействии с РФ будут привлекать к ответственности либерально настроенных российских релокантов «и способствовать их высылке из страны».

Так, сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия», несогласные с итогами прошедших в стране 17 декабря выборов, почти каждый день устраивали акции за пересмотр итогов голосования.

Ранее министерство иностранных дел Сербии направило Хорватии протестную ноту из-за обвинений в том, что Белград является проводником интересов Москвы «по дестабилизации Балкан».