Испания поставит Украине 20 танков Leopard

Испания готовится поставить Украине 20 танков Leopard 2A4, следует из опубликованного списка поставок Киеву в период с марта 2022 по февраль 2024 года. Об этом пишет издание Infodefensa.

Как следует из текста, передача 20 танков одобрена межминистерским советом по торговле и контролю оборонных материалов и технологий двойного назначения, боевые машины будут добавлены к уже десяти отправленным ВСУ.

В материале также отмечается, что в указанный период на Украину был осуществлен экспорт на сумму 190 млн евро, в которую вошли приборы ночного видения, одежда, радиосвязь, БПЛА, системы управления оружием и наведением боеприпасов, различное вооружение, и десять танков Leopard 2A4.

До этого американский журнал Military Watch писал, что Вооруженные силы Украины потеряли большинство своих немецких танков Leopard 2.

«Большинство танков Leopard 2 немецкого производства, которыми располагает украинская армия, были выведены из строя в ходе боев с российскими силами», — указано в тексте.

Издание Foreign Affairs также писало о том, что у Украины возникли проблемы с использованием на поле боя немецких танков Leopard 2, так как она не может обслуживать их должным образом.

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