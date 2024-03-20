Путин и король Бахрейна подтвердили намерение углублять сотрудничество

Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа во время разговора по телефону подтвердили настрой углублять сотрудничество в различных направлениях. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«По инициативе бахрейнской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с Королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой», — отметили в сообщении.
Стороны подтвердили настрой на продолжение контактов во многих сферах: от торговли и инвестиций до экологии.
Путин также поздравил короля и жителей Бахрейна со священным месяцем Рамадан. Хамад бен Иса Аль Халифа в свою очередь пожелал российскому лидеру новых успехов в деятельности на благо народа после победы на выборах.
Лидеры двух стран условились о продолжении личных контактов.
Накануне стало известно, что Россия запустит прямые перелеты в пять новых стран. В их числе и Бахрейн.
Ранее Путин заявил, что Россию больше не смогут называть бензоколонкой.