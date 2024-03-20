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Путин и король Бахрейна подтвердили намерение углублять сотрудничество

Путин и король Бахрейна подтвердили настрой на продолжение совместной работы

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа во время разговора по телефону подтвердили настрой углублять сотрудничество в различных направлениях. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«По инициативе бахрейнской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с Королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой», — отметили в сообщении.

Стороны подтвердили настрой на продолжение контактов во многих сферах: от торговли и инвестиций до экологии.

Путин также поздравил короля и жителей Бахрейна со священным месяцем Рамадан. Хамад бен Иса Аль Халифа в свою очередь пожелал российскому лидеру новых успехов в деятельности на благо народа после победы на выборах.

Лидеры двух стран условились о продолжении личных контактов.

Накануне стало известно, что Россия запустит прямые перелеты в пять новых стран. В их числе и Бахрейн.

Ранее Путин заявил, что Россию больше не смогут называть бензоколонкой.

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