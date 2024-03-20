В МИДе прокомментировали результаты политики США на Украине

Политика Соединенных Штатов на Украине провалилась, превратив независимую страну в инструмент Вашингтона. Об этом в эфире «Первого канала» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Они провалили ее не только в контексте тех обещаний, посулов, которые они давали Украине, — это, мне кажется, меньше всего их беспокоит, они с ней не церемонятся, она для них — инструмент, Украина для Соединенных Штатов — нечто неодушевленное, — они провалили ее, в том числе и внутри собственных как бы союзников», — заявила Захарова.

До этого верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предположил, что ЕС будет затруднительно выделить дополнительные €50 млрд Украине в случае, если США прекратят помогать Киеву.

По оценке Борреля, выделение такого количества денег может произойти только при наличии политической воли в странах евросодружества.

Ранее правительство Украины одобрило план по получению €50 млрд от ЕС.