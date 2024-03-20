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Россия пригласила докладчиком на заседание СБ ООН экс-сотрудника Госдепа

Россия пригласила экс-сотрудника Госдепа Хо на заседание Совбеза ООН по Украине

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Global Look Press

Россия пригласила в качестве докладчика на заседание СБ ООН по теме западных траншей Украине бывшего сотрудника Госдепа США Мэтью Хо. Об этом сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«На наше пятничное (22 марта) заседание по Украине мы пригласили очень интересного докладчика — Мэтью Хо», — отметил Полянский.

Он напомнил, что Хо — независимый политический аналитик, заместитель директора сети медиа «Икенхауэр». Бывший капитан морской пехоты, ветеран Иракской войны в 2009 году Хо покинул Госдеп в знак протеста против наращивания США войны в Афганистане.

До этого Дмитрий Полянский охарактеризовал закрытое заседание Совета Безопасности (СБ), посвященное инцидентам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», как театр абсурда. Полянский отметил, что Россию не устраивает ситуация, когда расследование не находит никаких виновных во взрывах на нитках газопровода.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

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