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Пашинян остался недоволен заявлением Столтенберга по Армении и Украине

Пашинян заявил, что Столтенберг не обязан согласовать заявления с Арменией

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Bing Guan/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не обязан согласовать заявления с Арменией, в том числе насчет «солидарности по вопросу Украины». Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

Таким образом глава армянского правительства отреагировал, отвечая на вопрос оппозиционного депутата Агнессы Хамоян.

«Нет такой практики, чтобы заявления согласовывались во время визитов <...> То, что господин Столтенберг сказал о нашей солидарности [с Украиной] публично, люди могут оценить это по-разному. В этой напряженной обстановке могут появиться чиновники с разных сторон, которые сделают от их имени заявления, неприятные другой стороне», — ответил Пашинян.

Премьер Армении добавил, что страна не продавала Украине вооружений, а кроме того Пашинян утверждает, что анти-армянские заявления допускали и НАТО, и Россия.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге турне генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга по Закавказью.

Ранее Столтенберг приехал в Армению, где встретился с премьер-министром Николом Пашиняном.

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