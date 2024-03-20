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Боррель заявил о сложностях с поддержкой Украины без помощи США

Боррель признал, что ЕС трудно будет выделить Киеву обещанные €50 млрд без США

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Yves Herman/Reuters

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предположил, что ЕС будет затруднительно выделить дополнительные €50 млрд Украине в случае, если США прекратят помогать Киеву. Его слова передает французская газета Sud Ouest.

«Трудно представить, что мы выложим на стол еще €50 млрд», — сказал глава евродипломатии.

По оценке Борреля, выделение такого количества денег может произойти только при наличии политической воли в странах евросодружества. Вероятно, для этого может понадобиться дополнительная эмиссия или выпуск специальных облигаций.

«Мы далеки от соглашения на этот счет», — признался он.

Незадолго до этого Боррель сообщил, что Евросоюз перевел Украине первый транш в €1,5 млрд в рамках программы по предоставлению Киеву €50 млрд финансовой помощи до 2027 года.

Ранее правительство Украины одобрило план по получению €50 млрд от ЕС.

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