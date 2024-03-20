Молдавия дала российскому дипломату три дня на выезд из страны

Посол России в Молдавии Олег Васнецов, объявленный персоной нон грата в Молдавии, должен выехать из республики в течение трех суток. С таким заявлением выступил генеральный секретарь молдавского министерства иностранных дел Михай Мыцу, чьи слова приводит ТАСС.

«Согласно обычным нормам — в течение 72 часов», — озвучил генсек сроки высылки российского дипломата.

Мыцу отметил, что республика готова к зеркальным ответным мерам от Москвы после объявления посла из России персоной нон грата.

«Пока нас не уведомили о реакции со стороны России», — уточнил представитель внешнеполитического ведомства.

19 марта МИД Молдавии вызвал российского посла Васнецова из-за проведения в Приднестровской Молдавской республике (ПМР) голосования на выборах президента РФ, «вопреки позиции молдавских властей». При этом молдавский МИД заранее не анонсировал вызов дипломата. Накануне посол России в Молдавии получил уведомление, что один из сотрудников дипмиссии объявлен персоной нон грата.

Ранее в российском МИД сообщали об угрозах россиянам на выборах в недружественных странах.