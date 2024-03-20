В ЦИК назвали результат Путина на выборах президента за рубежом

Владимир Путин, баллотировавшийся в качестве самовыдвиженца, набрал 72,3% голосов на выборах президента России за рубежом, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом сообщает РИА Новости.

Николай Харитонов (КПРФ) набрал за рубежом 2,22% голосов, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 1,97%, а Владислав Даванков («Новые люди») — 16,65%.

Как до этого сообщали в Центризбиркоме, всего в голосовании, организованном на 288 избирательных участках за границей, поучаствовали 383 553 человека.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Накануне на победу Путина в президентских выборах за рубежом обратили внимание в Кремле.

18 марта глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что за кандидата в президенты и действующего главу государства Владимира Путина проголосовали рекордные 75 932 111 человек.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала беспрецедентную явку россиян на выборах президента за рубежом. По ее словам, на зарубежных участках свои голоса отдали более 372 тыс. человек (по состоянию на 8:30 мск). Она добавила. что это еще не окончательные данные.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.