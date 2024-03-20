Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге проверят две избирательные комиссии

В Петербурге проверят две избирательные комиссии после голосования на выборах

Председатель Горизбиркома Санкт-Петербурга Максим Мейксин сообщил, что инициирована проверка работы во время президентских выборов УИК №5 Адмиралтейского района и ТИК №1. Об этом сообщает Санкт-Петербургская избирательная комиссия в своем Telegram-канале.

Поводом для проверки стало видеозапись, где две женщины в темноте ползают вокруг урны для голосования на коленях и вбрасывают туда пачки листов.

Отмечается, что председателям ТИК №1 и УИК №5 поручено предоставить исчерпывающую информацию по вопросам организации голосования и установления его итогов.

До этого объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что жительницу Петербурга арестовали по статье о дискредитации ВС РФ за слова «Нет войне» на бюллетене для голосования. В сообщении отмечается, что 17 марта, находясь в помещении участковой избирательной комиссии №2245, Александра Чирятьева красным маркером написала на оборотной стороне бюллетеня слова «Нет войне» и опустила его в урну для голосования.

20 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прошедшие президентские выборы в РФ «абсолютно чистые».

Ранее жительницу Петербурга арестовали за попытку поджога избирательного участка.

Все новости на тему:
Выборы президента России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами