В Петербурге проверят две избирательные комиссии

Председатель Горизбиркома Санкт-Петербурга Максим Мейксин сообщил, что инициирована проверка работы во время президентских выборов УИК №5 Адмиралтейского района и ТИК №1. Об этом сообщает Санкт-Петербургская избирательная комиссия в своем Telegram-канале.

Поводом для проверки стало видеозапись, где две женщины в темноте ползают вокруг урны для голосования на коленях и вбрасывают туда пачки листов.

Отмечается, что председателям ТИК №1 и УИК №5 поручено предоставить исчерпывающую информацию по вопросам организации голосования и установления его итогов.

До этого объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что жительницу Петербурга арестовали по статье о дискредитации ВС РФ за слова «Нет войне» на бюллетене для голосования. В сообщении отмечается, что 17 марта, находясь в помещении участковой избирательной комиссии №2245, Александра Чирятьева красным маркером написала на оборотной стороне бюллетеня слова «Нет войне» и опустила его в урну для голосования.

20 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прошедшие президентские выборы в РФ «абсолютно чистые».

Ранее жительницу Петербурга арестовали за попытку поджога избирательного участка.