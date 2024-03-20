Протестующие фермеры завалили навозом дорогу к дому родителей спикера польского Сейма

Протестующие фермеры вывалили кучу навоза перед домом родителей спикера польского Сейма Шимона Холовни. Об этом сообщает РИА Новости.

Холовня пожаловался журналистам, что ворота у дома его родителей оказались заблокированы нечистотами вместе с ведущей к ним дорогой. Спикер подчеркнул, что он сам проживает в другом месте и призвал протестующих не использовать подобных методов.

«Я не хочу верить, что это могли быть фермеры. Я допускаю, что это были просто хулиганы, прикидывающиеся фермерами», — сказал Холовня.

Акции протеста проводятся польскими фермерами уже несколько месяцев. Аграрии требуют отмены льгот, которые ЕС предоставил украинским производителям сельхозпродукции. Кроме того, они недовольны жесткими требованиями «зеленого курса» ЕС, который подразумевает достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

За последние годы на рынки Евросоюза поступили большие объемы дешевого зерна и других сельхозпродуктов с Украины с одновременным удорожанием собственного европейского производства из-за роста цен на энергоносители, удобрения и внедрения все более строгих экологических норм. Это привело к акциям протестов фермеров по всему Евросоюзу, от Парижа до Брюсселя и Варшавы.

20 марта сообщалось, что фермеры устроили масштабные протесты по всей Польше.

Ранее Франция поддержала Польшу в ограничениях на ввоз сельхозпродукции с Украины.