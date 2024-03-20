Литва присоединилась к чешской инициативе по сбору средств на снаряды для Украины

Правительство Литвы выделило €35 млн на закупку снарядов для Украины в рамках чешской инициативы по сбору средств. Об этом премьер-министр страны Ингрида Шимоните сообщила на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Об инициативе Чехии по сбору средств на закупку для Украины 800 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов стало известно 17 февраля. Сообщалось, что Чехия нашла за границей 800 тыс. артиллерийских снарядов, которые могли бы быть отправлены в Киев в течение нескольких недель при условии обеспечения финансирования со стороны партнеров из США, Германии, Швеции и других стран.

8 марта президент Чехии Петр Павел проинформировал, что средства для закупки в третьих странах артиллерийских снарядов для последующей отправки на Украину собраны.

13 марта стало известно, что первая партия артиллерийских снарядов, в рамках чешской инициативы по снабжению Украины боеприпасами может быть отправлена в зону конфликта уже в июне.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса предоставили Украине 99% всей оборонной поддержки, но Киеву нужно больше.