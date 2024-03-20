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В Грузии захотели исключить ошибки в отношениях с Москвой

Советник премьера Грузии Абашидзе: важно исключить ошибки в отношениях с Москвой

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Важно не допускать ошибок в отношениях Тбилиси и Москвы. Об этом заявил советник премьер-министра республики Зураб Абашидзе. По его словам, которые приводит газета «Взгляд», в случае просчетов «Грузия окажется в такой тьме, что никто ей не поможет».

«Мы очень хорошо знаем, что представляет собой Россия. Но также хорошо знаем, что нужна осторожность. Мы живем в сложнейшую эпоху. Выжить в ней — наша главная задача. Поэтому мы не должны допускать ошибок», — сказал Абашидзе.

По его мнению, необходимо сохранить формат диалога между Москвой и Тбилиси, начатый в 2012 году, который представляет российский дипломат Григорий Карасин.

До этого сообщалось, что товарооборот между Россией и Грузией по итогам первых двух месяцев 2024 года снизился на 12%, до порядка $410 млн.

По данным Национальной службы статистики Грузии, объем экспорта товаров из республики в Россию за январь — февраль рухнул на 24,5% год к году, до $96 млн. Импорт российских товаров за указанный период просел на 7,3% и составил чуть более $313 млн.

Ранее Грузия отказалась выполнять приказы Украины.

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