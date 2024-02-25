МИД Сербии направил Хорватии протестную ноту из-за слов о России

Министерство иностранных дел Сербии направило Хорватии протестную ноту из-за обвинений в том, что Белград является проводником интересов Москвы «по дестабилизации Балкан». Об этом говорится в сообщении МИД Сербии.

«Сербия – страна, которая проводит суверенную и независимую внешнюю политику, в интересах исключительно наших граждан и народа», — заявил глава ведомства и первый вице-премьер Ивица Дачич.

Он отметил, что Сербия и ее президент Александр Вучич не являются ничьими пособниками.

Накануне глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман накануне снова заявил, что Белград должен «перестать сидеть на двух стульях». Он также назвал Вучича «сателлитом» России и призвал не допустить влияния Москвы, а также нарушения стабильности на Западных Балканах.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента Сербии Александера Вучича о возможных изменениях в отношениях РФ и Сербии, заявил, что на Белград всегда оказывали сильное давление за дружбу с Москвой.

Ранее Вучич раскрыл, чем украинцы в Сербии отличаются от россиян.