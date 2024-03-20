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Ереван и Баку не определились с картами, по которым должна пройти делимитация

Пашинян: Армения и Азербайджан пока не определились с картами для делимитации

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Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Армения и Азербайджан пока не определились с картами, по которым будут вести делимитацию. Об этом сообщил премьер-министр Никол Пашинян, передает ТАСС.

«На данный момент между Арменией и Азербайджаном нет соглашения относительно карт», — отметил глава республики.

Он обратил внимание, что стороны согласны, чтобы делимитация проходила на основании Алма-Атинской декларации. Этот документ подписали в 1991 году.

Накануне в Армении заявили о начале демаркации границы с Азербайджаном. По словам Пашиняна, это означает, что нужно пойти и найти место, где «начинается Республика Армения».

До этого Азербайджан потребовал у Армении возвращения сел.

В начале марта комиссии по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном провели очередную, седьмую встречу.

Ранее Пашинян опроверг связь увеличения оборонного бюджета Армении с подготовкой к войне.

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