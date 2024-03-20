Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер Ирландии объявил об уходе в отставку

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар уходит в отставку

close
100%
Al Drago/CNP/AdMedia/Global Look Press

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар объявил, что уходит в отставку. Об этом сообщило The Irish Times.

Он занимал эту должность менее двух лет с декабря 2022 года. До этого Варадкар возглавлял ирландское правительство с 2017 по 2020 год.

Премьер, выступая возле правительственного здания, сообщил, что с сегодняшнего дня он уходит с поста лидера партии Fine Gael. «Мои причины ухода в отставку носят как личный, так и политический характер», — цитирует его издание.

На данный момент у Варадкара нет планов на будущее после отставки.

«Заявление Лео Варадкара о том, что он уходит с поста лидера Fine Gael, было, на первый взгляд, драматичным и неожиданным, поскольку произошло в короткую политическую неделю между двумя перерывами в парламенте. Однако на всех уровнях партии растет беспокойство по поводу результатов партии в опросах, но еще более тревожно то, что 11 партийных руководителей заявили, что в следующий раз они больше не будут баллотироваться», — пишет The Irish Times.

Партию обвиняют в потере связи с электоратом после недавних громких поражений на выборах, и она изо всех сил пытается справиться с такими проблемами, как продолжающаяся иммиграционная политика. Решение Варадкара позволяет избежать репутационного ущерба партии, отмечает издание.

Ранее ирландцы отклонили поправки к конституции по вопросу роли женщины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами