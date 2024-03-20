Премьер Ирландии объявил об уходе в отставку

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар объявил, что уходит в отставку. Об этом сообщило The Irish Times.

Он занимал эту должность менее двух лет с декабря 2022 года. До этого Варадкар возглавлял ирландское правительство с 2017 по 2020 год.

Премьер, выступая возле правительственного здания, сообщил, что с сегодняшнего дня он уходит с поста лидера партии Fine Gael. «Мои причины ухода в отставку носят как личный, так и политический характер», — цитирует его издание.

На данный момент у Варадкара нет планов на будущее после отставки.

«Заявление Лео Варадкара о том, что он уходит с поста лидера Fine Gael, было, на первый взгляд, драматичным и неожиданным, поскольку произошло в короткую политическую неделю между двумя перерывами в парламенте. Однако на всех уровнях партии растет беспокойство по поводу результатов партии в опросах, но еще более тревожно то, что 11 партийных руководителей заявили, что в следующий раз они больше не будут баллотироваться», — пишет The Irish Times.

Партию обвиняют в потере связи с электоратом после недавних громких поражений на выборах, и она изо всех сил пытается справиться с такими проблемами, как продолжающаяся иммиграционная политика. Решение Варадкара позволяет избежать репутационного ущерба партии, отмечает издание.

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