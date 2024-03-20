Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Племяннику Назарбаева вынесли приговор

Бывший первый заместитель председателя КНБ Самат Абиш получил условный срок

close
100%
Freepik.com

Глава МВД Казахстана Ержан Саденов сообщил, что бывший первый зампредседателя Комитета национальной безопасности (КНБ) страны Самат Абиш, который является племянником первого президента республики Нурсултана Назарбаева, приговорен к условному сроку. Его слова приводит ТАСС.

«В приговоре все указано, то есть он не должен покидать страну, (он должен) находиться тут, по месту жительства», — отметил Саденов.

Tengrinews.kz сообщил, что Абиш получил 8 лет заключения условно. Это связано с январскими беспорядками в Казахстане в 2022 году. Дело проходило в закрытом режиме из-за наличия в нем государственных секретов.

В июле прошлого года в КНБ сообщили, что он был допрошен в качестве свидетеля, но уголовные дела в отношении Абиша органами национальной безопасности не регистрировались и мера пресечения не избиралась. В январе этого года в Генеральной прокуратуре сообщили, что дело в отношении Самата Абиша передано в суд.

В январе текущего года стало известно, что в Казахстане по делам о январских беспорядках в 2022 году осудили 1396 человек.

Ранее Песков прокомментировал публикацию мемуаров Нурсултана Назарбаева.

Все новости на тему:
Беспорядки в Казахстане — 2022
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами