Племяннику Назарбаева вынесли приговор

Глава МВД Казахстана Ержан Саденов сообщил, что бывший первый зампредседателя Комитета национальной безопасности (КНБ) страны Самат Абиш, который является племянником первого президента республики Нурсултана Назарбаева, приговорен к условному сроку. Его слова приводит ТАСС.

«В приговоре все указано, то есть он не должен покидать страну, (он должен) находиться тут, по месту жительства», — отметил Саденов.

Tengrinews.kz сообщил, что Абиш получил 8 лет заключения условно. Это связано с январскими беспорядками в Казахстане в 2022 году. Дело проходило в закрытом режиме из-за наличия в нем государственных секретов.

В июле прошлого года в КНБ сообщили, что он был допрошен в качестве свидетеля, но уголовные дела в отношении Абиша органами национальной безопасности не регистрировались и мера пресечения не избиралась. В январе этого года в Генеральной прокуратуре сообщили, что дело в отношении Самата Абиша передано в суд.

В январе текущего года стало известно, что в Казахстане по делам о январских беспорядках в 2022 году осудили 1396 человек.

Ранее Песков прокомментировал публикацию мемуаров Нурсултана Назарбаева.