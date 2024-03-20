В Госдуме назвали причину блокировки заявления G7 по президентским выборам в РФ

Власти Соединенных Штатов заблокировали заявление «Большой семерки» с осуждением результатов минувших президентских выборов в России в связи с непредсказуемостью итогов выборов в США. К такому выводу пришел первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».

«Блинкен не поддержал заявление G7 в канун сложности и непредсказуемости выборов в США», — утверждает парламентарий.

По мнению Чепы, странам «Группы семи» не нравится результат выборов в РФ, но им также трудно отыскать основания для непризнания этих выборов.

«Им не нравится результат. Им не нравится, какая колоссальная для России явка», — перечислил депутат.

До этого итальянская газета La Repubblica писала, что Соединенные Штаты заблокировали текст заявления стран «Большой семерки», осуждающий прошедшие в России выборы президента.

Накануне в Белом доме сообщали, что победа Путина на выборах — это реальность, с которой США придется и дальше иметь дело. При этом в Штатах не будут поздравлять российского президента, поскольку выборы «не соответствовали каким-либо критериям справедливости». Кремль в ответ сообщил, что Россия де-факто воюет с США, и мнение Вашингтона для нее неважно.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москву абсолютно не беспокоят ангажированные оценки недружественных стран, включая США, относительно итогов прошедших президентских выборов.