Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Госдума приняла обращение к ООН на годовщину бомбардировок Югославии со стороны НАТО

Госдума приняла обращение к ООН в связи с 25-летием бомбардировок Югославии

close
100%
РИА Новости

Депутаты Госдумы РФ приняли на пленарном заседании проект обращения к ООН в связи с 25-летней годовщиной натовской бомбардировки Югославии. Об этом пишет РИА Новости.

В тексте указали, что палаты Федерального Собрания России призвали осудить военную операцию стран НАТО против Югославии. Также депутаты призвали помешать попыткам исказить историческую правду о трагических событиях 1999 года и принять меры по привлечению государств — членов Организации Североатлантического договора к международно-правовой ответственности за агрессию против Союзной Республики Югославии.

В России уверены, что безнаказанность ударов стран НАТО по Югославии создала предпосылки для новых атак по всему миру под прикрытием «борьбы за ценности свободы и демократии».

До этого председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что Соединенные Штаты с 1999 года делают все, чтобы люди забыли, как НАТО по их приказу в обход Совета Безопасности ООН сбросило бомбы на Белград и другие города Югославии.

Ранее в Сербии назвали причину нежелания вступать в НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами