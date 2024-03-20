Госдума приняла обращение к ООН на годовщину бомбардировок Югославии со стороны НАТО

Депутаты Госдумы РФ приняли на пленарном заседании проект обращения к ООН в связи с 25-летней годовщиной натовской бомбардировки Югославии. Об этом пишет РИА Новости.

В тексте указали, что палаты Федерального Собрания России призвали осудить военную операцию стран НАТО против Югославии. Также депутаты призвали помешать попыткам исказить историческую правду о трагических событиях 1999 года и принять меры по привлечению государств — членов Организации Североатлантического договора к международно-правовой ответственности за агрессию против Союзной Республики Югославии.

В России уверены, что безнаказанность ударов стран НАТО по Югославии создала предпосылки для новых атак по всему миру под прикрытием «борьбы за ценности свободы и демократии».

До этого председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что Соединенные Штаты с 1999 года делают все, чтобы люди забыли, как НАТО по их приказу в обход Совета Безопасности ООН сбросило бомбы на Белград и другие города Югославии.

Ранее в Сербии назвали причину нежелания вступать в НАТО.