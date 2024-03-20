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Политолог объяснил, что Запад будет считать победой на Украине

Политолог Перла: НАТО будет считать победой прекращение огня на Украине

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Политический обозреватель Андрей Перла в беседе с Tsargrad.tv объяснил, что именно Запад будет считать победой на Украине. По его мнению, США и Евросоюз понижают ставки, поскольку наступает неудобное для них осознание.

«Пока у них была надежда на успех украинского контрнаступления 2023 года, они, разумеется, все выступали за продолжение войны. Сейчас, когда многочисленные эксперты им говорят, что Россия очевидно сильнее в военно-техническом смысле и так будет оставаться в течение долгого времени, они начинают искать выход из ситуации», — отметил эксперт.

По его словам, перед западными элитами стоит непростая задача — «победить» Россию хотя бы в глазах своего электората. Это означает, что остановка российского наступления путем, к примеру, заморозки конфликта, может означать для НАТО слово «победили», пояснил политолог.

Вопрос лишь в том, нужно ли Вооруженным силам России сегодня останавливаться на достигнутом, заключил он.

Экс-командующий 58-й армией, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев до этого заявил, что наиболее предпочтительным вариантом окончания специальной военной операции станет создание единого Союзного государства РФ, Белоруссии и Украины. При этом, по его словам, необходимо избежать перехода Западной Украины под контроль Европы, поскольку из этой территории вновь могут сделать «антиРоссию».

Ранее стало известно о присутствии иностранных военных в зоне СВО.

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