В Совфеде прокомментировали отказ США осуждать выборы в РФ в заявлении G7

Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя блокировку заявления стран G7 с осуждением российских выборов со стороны США, заявил, что такой шаг со стороны Вашингтона может свидетельствовать о понимании Соединенными Штатами необходимости переговоров с РФ. Свое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

«Если эта информация (о блокировке заявления G7. – Прим. ред.) верна, возможно, причина в том, что в руководстве Госдепа осознали, что после такого заявления любые переговоры с руководством России, включая переговоры о стратегической стабильности и контроле над ядерным оружием, в которых заинтересованы сами США, о чем они недавно вновь заявили, будут крайне затруднены», — отметил Пушков.

Он предположил, что госсекретарь США Энтони Блинкен, возможно, вспомнил английскую поговорку «Don't burn your bridges» (не сжигай мосты).

До этого итальянская газета La Repubblica со ссылкой на источники сообщала, что Соединенные Штаты заблокировали текст заявления стран «Большой семерки» (G7), осуждающий прошедшие в России выборы президента.

Ранее Песков назвал заявления США о выборах в России «словесной эквилибристикой».