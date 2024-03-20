Кремль отреагировал на введение санкций за участие в Играх дружбы в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что в Кремле «абсолютно негативно» относятся к заявлению Международного олимпийского комитета (МОК) о планах рассмотрения возможных санкций в отношении иностранных спортсменов, которые будут участвовать в Играх дружбы.

«Запугивание спортсменов совсем подрывает авторитет МОК», — сказал он.

19 марта директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами (НОК) Джеймс Маклеод заявлял о возможных санкциях для спортсменов, которые примут участие в Играх дружбы в России.

Всемирные игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, включающее в себя выступления по 33 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Россиянам и белорусам запретили участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года.

Ранее МОК лишил Россию права участвовать в медальном зачете Игр в Париже.