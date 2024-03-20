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В Кремле оценили вероятность неправильного перевода слов Макрона об отправке войск

Кремль сомневается в двусмысленности слов Макрона об отправке войск на Украину

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

В Кремле не считают, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину могли неправильно перевести. Россия продолжает внимательно наблюдать за этой ситуацией, заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как считает Песков, Макрон весьма последователен в последние несколько недель в своем тезисе о возможности направления военного контингента на Украину и, по его словам, не отрицает это.

«И вряд ли там речь идет о какой-то двусмысленности в переводе, но то, что это неоднозначно воспринимается в разных европейских столицах, -— это очевидно. Мы продолжаем очень внимательно наблюдать за этой ситуацией», — сказал он, отвечая на вопрос, можно ли считать попыткой оправдать слова Макрона заявление испанского премьер-министра Педро Санчеса, что речь французского лидера неверно истолковали из-за путаницы терминов на английском языке.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что слова Макрона означали отправку военных для обучения украинских солдат.

Ранее полковник ВС Франции предположил, где могут разместить солдат на Украине.

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