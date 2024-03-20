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В Кремле отреагировали на слухи о возможном визите папы Римского в Москву

Песков не стал комментировать слухи о возможном визите папы Римского в Москву

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Vatican Media/Reuters

В Кремле пока не считают нужным комментировать слухи о возможном визите папы Римского Франциска в Москву. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никак пока не можем прокомментировать», — ответил Песков на вопрос о том, правдивы ли слухи о том, что Россия пригласила понтифика посетить Москву.

Речь идет о публикациях в некоторых западных СМИ, в которых говорится о том, что российские дипломаты якобы ведут с Ватиканом переговоры о визите папы Римского в Россию в июне.

9 марта вышло интервью папы Римского швейцарской медиакомпании RSI. В нем понтифик пришел к выводу, что в условиях конфликта на Украине проигрывающая сторона должна отыскать в себе храбрость признать это и согласиться на мирные переговоры. Он также произнес фразу «сильнее тот, у кого есть смелость поднять белый флаг».

Слова понтифика раскритиковали на Украине и в ЕС. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что «папа вошел в сад, в который его никто не звал».

Ранее в посольстве РФ поздравили папу Римского с 11-летием на престоле Святого Петра.

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