Политолог: воинственная риторика Макрона объясняется его репутационными потерями

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину — попытка поправить свой имидж. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политолог Георгий Бовт. Он отметил, что из-за внешней политики французского лидера его рейтинги заметно падают.

«Внутри страны его стала обвинять оппозиция: дескать, он профукал всю профранцузскую Африку. В прошлом году в традиционной зоне влияния Франции произошла серия переворотов. <...> Может быть, за этими декларациями ничего такого реального пока не стоит, но это был повод поругать Макрона за то, что он проигрывает во внешней политике. И он решил набрать несколько очков», — сказал Бовт.

Кроме того, по словам эксперта, воинственными заявлениями президент Франции защищается от нападок союзников по НАТО, поскольку Париж не является лидером в оказании помощи Украине.

19 марта стало известно, что лидеры стран Евросоюза на саммите, который пройдет 21-22 марта, могут обсудить слова Макрона о возможной отправке войск на Украину.

В этот же день полковник в отставке Вооруженных сил Франции Винсент Арбаретье выразил мнение, что французских солдат, которые могут быть направлены на Украину, разместят по Днепру или вокруг Киева.

Ранее стало известно, для чего Зеленскому нужны французские войска на Украине.