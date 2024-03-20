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МИД России отверг обвинения в дезинформации от участников «саммита за демократию»

МИД: отвергаем обвинения в дезинформации от участников «саммита за демократию»

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российская сторона решительно отвергает обвинения в проведении кампаний по дезинформации, которые были обозначены участниками проходящего в Сеуле с 18 по 20 марта «саммита за демократию». Об этом сообщила во время брифинга официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Мы категорически отвергаем прозвучавшие в ходе этого сборища в адрес Российской Федерации обвинения в проведении кампаний по распространению дезинформации», — сказала она.

Также Мария Захарова подчеркнула, что РФ расценивает критику генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга в отношении выборов президента России как попытку вмешательства во внутренние дела страны. Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам визита в Грузию заявил, что президентские выборы в РФ «не были ни свободными, ни честными». Он подчеркивал, что Москва в своей политике преследует «имперские амбиции».

Ранее США заблокировали заявление G7 с осуждением российских выборов.

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