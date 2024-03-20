Урсула фон дер Ляйен предложит упросить процедуру вступления в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует предложить изменения в структуру приема новых членов Евросоюза, упростив тем самым интеграцию Украины и Молдавии в ЕС. Об этом пишет газета Politico.

«Урсула фон дер Ляйен… представит предложения, которые изменят порядок приема в ЕС новых членов. Согласно проекту… вместо нынешнего подхода «все или ничего» Брюссель хочет постепенно облегчить вступление Украины, Молдовы и Западных Балкан в ЕС», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что среди прочего Брюссель предлагает постепенно разрешить странам-кандидатам присоединяться к единому рынку Евросоюза. По оценке Politico, изменение порядка приема новых членов ЕС позволит странам, «находящимся в зале ожидания», воспользоваться некоторыми преимуществами членства в блоке, «вместо того, чтобы ждать годы или десятилетия процесса проведения необходимых реформ».

До этого сообщалось, что европейские политики тайно работают над вступлением Украины в ЕС из-за протестов фермеров и будущих выборов в Европарламент (ЕП).

Ранее ЕС разработал механизм использования активов РФ для помощи Украине.