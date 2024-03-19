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ЕС разработал механизм использования активов РФ для помощи Украине

Bloomberg: Евросоюз разработал механизм использования активов России для Украины

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David Mdzinarishvili/Reuters

Евросоюз (ЕС) разработал законопроект, дающий возможность направить Украине доходы от замороженных на Западе российских активов в июле. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документ.

Предложения, которые требуют поддержки всех стран ЕС, предполагают введение налога на непредвиденную прибыль от замороженных резервов и использование полученных средств — около €3 млрд — для финансирования поставок оружия Украине и «стимулирования оборонной промышленности» страны.

Согласно документу, часть доходов, полученных с 15 февраля, будет дважды в год передаваться в Европейский фонд мира, а также Фонд поддержки Украины Ukraine Facility до тех пор, пока с России не будут сняты санкции.

До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран Евросоюза поддержали идею потратить доходы от замороженных активов России на транши Украине.

15 марта канцлер Германии Олаф Шольц говорил о том, что доходы от замороженных в Европе активов российского Центробанка могут быть использованы для закупок вооружений Украине.

Ранее премьер Украины сделал заявление о конфискованных российских активах.

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