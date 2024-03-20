В Госдуме рассказали, какую роль сыграет «санитарная зона» на Украине

Создание «санитарной зоны» у границ РФ позволит обеспечить безопасность российского приграничья в воздухе и на земле, диверсионные разведывательные группы (ДРГ) и беспилотники не смогут достигать территории России. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«То есть противник не сможет ее пересекать средствами противовоздушной обороны, различных сухопутных подразделений и так далее. Эта зона позволит не пускать диверсионные разведывательные группы (ДРГ), а также различные беспилотные летательные аппараты на территорию приграничных районов нашей страны», — отметил депутат.

Подробнее о том, как политологи и эксперты в России представляют себе создание «санитарной зоны» и ее роль в защите российских границ, — в материале «Газета.Ru».

До этого военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин заявлял, что отодвинуть противника от российских границ можно только военным путем.

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов при этом отмечал, что «санитарная зона» должна заканчиваться на западных границах Украины. Он подчеркнул, что даже если режим, действующий сегодня в Киеве, сохранится на крошечной территории, он будет представлять угрозу для РФ.

Ранее над Крымом сбили украинский беспилотник.