Над Крымом сбили украинский беспилотник

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 18 марта уничтожили украинский беспилотник над Крымом. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, попытка Украины совершить террористическую атаку по объектам на территории России c применением реактивного БПЛА самолетного типа была пресечена около 21.30 мск.

18 марта росгвардейцы нейтрализовали беспилотные летательные аппараты и квадрокоптеры, которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать одно из предприятий в Белгородской области.

В этот же день президент РФ Владимир Путин допустил возможность создания «санитарной зоны» на Украине, отвечая на вопрос журналистов о возможном присоединении Харьковской области к России.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что эта зона будет представлять собой некий коридор, через который противник не сможет наносить удары по российской территории.

Ранее в ВСУ пожаловались на «уловку» российской армии.