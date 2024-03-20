Создание «санитарной зоны» сможет отодвинуть Вооруженные силы Украины (ВСУ) от российских границ, однако ее наличие не будет гарантией от украинских беспилотников и ракет наземного базирования. Об этом заявил заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в беседе с «Газетой.Ru».

«В настоящее время обстрел ведется со стороны двух украинских регионов — Харьковской и Сумской областей. ВС России на этих территория могут создать некую буферную зону, которая отодвинет ВСУ от российских границ. Это не гарантия от ударов БПЛА и ракет наземного базирования с большой дальностью, против них ее создавать бессмысленно. По сути, она может создаваться лишь для защиты от основной части артиллерии противника», — отметил Евсеев.

По его словам, именно действия украинских войск способствуют созданию «санитарной зоны» на Украине. У России при этом есть необходимые резервы для реализации этой идеи.

«Киев сам способствует тому, чтобы мы создавали буферную зону. Скорее всего, подобную возможность упускать нельзя. У России есть соответствующие резервы, растягивание линии фронта отвечает интересам страны», — отметил Евсеев.

Подробнее о том, как политологи и эксперты в России представляют себе создание «санитарной зоны» и ее роль в защите российских границ, — в материале «Газета.Ru».

До этого политический обозреватель Андрей Перла отмечал, что по окончании конфликта на Украине Киев и Одесса должны войти в состав России.

Ранее российские войска продвинулись по всей линии фронта в ДНР.