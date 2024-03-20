Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел Сербии

Лавров проведет переговоры с главой МИД Сербии Дачичем в Москве 21 марта

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Министр иностранных дел России Лавров 21 марта проведет переговоры в Москве с первым вице-премьером, министром иностранных дел Сербии Ивицой Дачичем, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова передает РИА Новости.

«Завтра, 21 марта, запланированы переговоры с сербским коллегой», — сказала дипломат журналистам на брифинге.

МИД РФ позже опубликует более подробный материал по этой встрече, добавила Захарова.

В феврале министерство иностранных дел Сербии направило Хорватии протестную ноту из-за обвинений в том, что Белград является проводником интересов Москвы «по дестабилизации Балкан».

25 декабря Ивица Дачич на встрече с послом РФ Александром Боцан-Харченко обсудил сотрудничество Москвы и Белграда и поблагодарил Россию за поддержку территориальной целостности Сербии. Стороны обменялись мнениями о темах, которые представляют взаимный интерес.

Ранее Вучич рассказал, как дальше будет строить отношения с РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами