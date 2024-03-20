Матвиенко назвала высказывания на Западе о выборах оскорблением россиян

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что высказывания политиков Запада о президентских выборах в России были постыдными и оскорбили россиян. Спикера СФ цитирует ТАСС.

«То, что было сказано этими чиновниками, я лично воспринимаю не просто как ложь, а как прямое оскорбление миллионов наших российских граждан, тем самым они абсолютно цинично отказывают десяткам миллионов россиян в гражданской сознательности», — сказала Матвиенко.

По мнению спикера Совфеда, слова западных лидеров оскорбили не только обычных россиян, но и международных наблюдателей, которые в дни выборов зафиксировали «абсолютную чистоту этого голосования».

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Политик также поручила сенаторам подготовить обращение к ООН и парламентам различных стран, связанное с грубым вмешательством западных государств во внутренние дела России и в избирательный процесс в РФ.

15–17 марта в России состоялось голосование на выборах президента РФ, по результатам которого победил действующий глава государства Владимир Путин. По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов политик получил 87,28% голосов. Как прошли исторические выборы в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что США заблокировали заявление G7 с осуждением российских выборов.