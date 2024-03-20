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Новый закон обяжет размещать флаг России во всех детсадах, школах, колледжах и вузах

Совфед одобрил закон о размещении флага РФ во всех образовательных учреждениях

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

С начала нового учебного года во всех образовательных учреждениях России нужно будет размещать на своих зданиях и территориях государственный флаг РФ. Таковы требования федерального закона, одобренного Советом Федерации, сообщает ТАСС.

Зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Кожин пояснил, что принятые положения закона распространяются на все образовательные учреждения вне зависимости от форм собственности — от детских садов до колледжей и вузов.

В настоящее время предписание о постоянном размещении государственного флага касается только общеобразовательных организаций — школ, гимназий и лицеев.

Изменения внесены в федеральный конституционный закон «О государственном флаге Российской Федерации».

Законодательная инициатива о размещении государственного флага во всех образовательных учреждениях была поддержана правительством и внесена в парламент в конце января 2024 года.

27 февраля в Госдуме предложили сделать обязательной церемонию поднятия флага для школ в РФ.

Ранее в России предложили поддерживать фильмы с государственными флагом и гимном.

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