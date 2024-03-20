В США предупредили Латвию о жестких последствиях из-за угроз России

Призыв президента Латвии Эдгарса Ринкевичса уничтожить Российскую Федерацию может стать причиной ядерной эскалации. Об этом пишет издание Responsible Statecraft.

Автор статьи Эльдар Мамедов призывает европейских политиков учитывать то, как на их риторику смотрят в США, где уже проявляются первые признаки отказа «от своей глобальной роли вездесущего и гиперактивного мирового жандарма». Это прежде всего касается Латвии, Литвы и Эстонии, безопасность которых почти целиком и полностью зависит от готовности и желания Соединенных Штатов прийти им на помощь, если они подвергнутся нападению, говорится в статье.

Способность Ринкевичса оценить свои действия сомнительна, считает Мамедов. По его словам, призывы разрушить Россию могут привести к эскалации ядерной напряженности, чего не планируют в Вашингтоне.

В материале также говорится, что Франция, в частности, будучи самодостаточной в военном отношении страной (у Франции есть ядерное оружие. — прим. ред.), находящейся на безопасном расстоянии от России, может себе позволить громкие заявления. Прибалтийским же государствам, полностью зависящим от западных союзников, необходимо корректировать риторику.

Мамедов задался вопросом, могут ли Латвия, Литва и Эстония быть уверены в том, что Соединенные Штаты, как и в прежние времена, готовы балансировать из-за них на грани ядерной войны с Россией, если посчитают их действия без нужды провокационными.

14 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью France 2 и TF1, что Париж сделает все, чтобы Россия «не выиграла эту войну» — конфликт с Украиной. Он также сказал, что у Франции «нет лимитов и красных линий» в вопросе помощи Киеву.

На следующий день президент Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил поддержку Макрону и призвал разрушить Россию. В своем обращении он использовал фразу Russia delenda est по аналогии с крылатым латинским выражением Carthago delenda est, которое переводится как «Карфаген должен быть разрушен». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог объяснил, чем Россия может ответить на «железный занавес» Латвии.