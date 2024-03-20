В Госдуме обвинили США в попытке стереть из памяти людей бомбардировки НАТО Югославии

Соединенные Штаты с 1999 года делают все, чтобы люди забыли, как НАТО по их приказу в обход Совета Безопасности ООН сбросило бомбы на Белград и другие города Югославии. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

20 марта Госдума рассмотрит проект обращения в связи с 25-летней годовщиной бомбардировки Югославии странами Запада.

По мнению Володина, США и Европейский союз разрушили Югославию, но никто из американских руководителей или представителей других стран — членов НАТО, включая действующего главу Белого дома Джо Байдена, так и не понес наказание. Никто не ответил и за произошедшее с югославским лидером Слободаном Милошевичем в гаагской тюрьме.

Володин подчеркнул, что мир обязан по справедливости оценить события тех лет: призвать к ответу и осудить виновников разрушения Югославии.

18 марта заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что запрошенное Москвой на 25 марта заседание Совбеза организации в связи с 25-летием агрессии НАТО в Югославии встретило «яростную реакцию со стороны западников».

Ранее в Сербии назвали причину нежелания вступать в НАТО.