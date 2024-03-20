Политолог: Запад вбросил слухи о Карле III из-за выборов в России

Западные политики пытались вбросить слухи об уходе из жизни короля Великобритании Карла III намеренно, убеждена политолог Аксинья Гурьянова. По ее мнению, это связано с желанием Запада отвлечь всеобщее внимание от победы Владимира Путина на президентских выборах в России.

«<…> Это попытка переключить мировое внимание от выборов в России. Коллективный запад не хочет, чтобы их избиратель видел, как на самом деле могут любить президента страны», — заявила Гурьянова Общественной службе новостей.

По мнению Гурьяновой, на Западе знали о предстоящей победе Путина и пытались организовать «информационную атаку на Россию» сразу после голосования. Однако просто обвинений в якобы подтасованных результатах не хватило.

«Ведь даже если бы выборы прошли в их стране и там кандидатом тоже был Путин, то он выиграл бы их и на Западе, и в других странах», — убеждена политолог.

Напомним, на днях СМИ распространили слухи об уходе из жизни Карла III, сообщения оказались фейком. Так, накануне Карл III встретился с ветеранами. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Яна Рудковская назвала Карла III «привидением».