США заблокировали заявление G7 с осуждением российских выборов

Соединенные Штаты заблокировали текст заявления стран «Большой семерки» (G7), осуждающий прошедшие в России выборы президента. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica со ссылкой на источники.

Проект заявления был подготовлен Италией, которая в этом году председательствует в клубе. В нем российские выборы называли «фарсом».

Документ был отозван советником американского президента по нацбезопасности Джейком Салливаном.

«Не свободные выборы, но реальность такова, что [Владимир] Путин — президент», — цитирует Салливана издание.

В США заявляли, что не будут поздравлять российского президента, поскольку выборы «не соответствовали каким-либо критериям справедливости».

До этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москву абсолютно не беспокоят ангажированные оценки недружественных стран, включая США, относительно итогов прошедших президентских выборов.

Ранее Песков назвал заявления США о выборах в России «словесной эквилибристикой».