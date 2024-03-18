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В Польше заявили, что в отношении продуктов питания из РФ могут ввести высокие пошлины

Минсельхоз Польши: ЕК рассматривает повышение пошлин на сельхозпродукцию из РФ

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Lucio Tavora/Global Look Press

Высокие таможенные пошлины могут ввести в отношении российской сельскохозяйственной продукции, что ограничит ее приток в Евросоюз. Об этом заявил замглавы минсельхоза Польши Михал Колодзейчак в интервью польской радиостанции RMF24.

Колодзейчак рассказал, что ранее в Польшу поступило «символическое» количество российского зерна.

«Российские продукты питания могут подвергнуться введению очень высоких таможенных пошлин, что фактически ограничит их приток в Европейский Союз», — сказал он.

Говоря о более дешевых удобрениях из России, замглавы минсельхоза заявил, что не все польские фермеры выступают против них.

«Я слышал много голосов в пользу ограничения притока продовольствия, но не было речи об удобрениях. Российские удобрения просто дешевле», — отметил чиновник.

До этого представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил, что ЕС не будет принимать меры, представляющие угрозу продовольственной безопасности.

Ранее сообщалось, что Польша планирует ввести эмбарго на агропродукцию из России и Белоруссии.

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