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Байден пообещал незамедлительно подписать проект финансирования правительства

Белый дом и конгресс согласовали бюджет США до конца 2024 финансового года

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Andrew Harnik/AP

Президент США Джо Байден заявил, что незамедлительно подпишет проект финансирования правительства страны после принятия его конгрессом. Об этом сообщается в заявлении на сайте Белого дома.

«Мы пришли к соглашению с лидерами конгресса о действиях по оставшимся законопроектам о финансировании на год. Палата представителей и сенат в данный момент работают над завершением пакета мер, который можно будет оперативно представить на рассмотрение, и я немедленно его подпишу», — сказал он.

До этого сообщалось, что на «противодействие российской агрессии в Европе, Евразии и Центральной Азии» в проекте бюджета США на 2025 год заложены ассигнования в размере $1,5 млрд. Эта сумма включает более $300 млн на закупку американского оборудования в регионе и $482 млн для Украины в ее противостоянии с Россией.

Ранее Белый дом запросил десятки миллиардов долларов на помощь Украине.

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