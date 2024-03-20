Российский посол заявил о попытке США настроить Латинскую Америку против России

Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов обвинил США в попытке принудить страны Латинской Америки к поставкам оружия Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, очевидно, что администрация президента Джо Байдена пытается добиться поддержки от нейтрального глобального Юга в вопросе помощи Украине взамен на якобы «более передовую» американскую продукцию военного назначения.

Таким образом дипломат прокомментировал заявление главы Южного командования Пентагона Лоры Ричардсон о соответствующей сделке с латиноамериканскими странами. Антонов уточнил, что речь идет о девяти странах региона, их пытаются уговорить передать Киеву имеющиеся у них вооружения российского производства.

Посол подчеркнул, что Россия призывает США прекратить рассматривать государства Латинской Америки и Карибского бассейна как собственный «задний двор».

По мнению Антонова, пришло время Соединенным Штатам смириться с тем, что регион принимает собственные решения, в том числе относительно укрепления взаимовыгодных связей с Российской Федерацией.

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