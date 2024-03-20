Подсчитано, сколько партии потратили и заработали на выборах президента РФ

Газета «Коммерсантъ» подсчитала заработки и траты партий во время президентской кампании в РФ, а также цену одного голоса для кандидатов в президенты России.

Как пишет издание, кандидат от партии «Новые люди» Владисла Даванков потратил на выборы больше других участников президентской гонки. По информации ЦИК РФ, из его избирательного фонда потрачено 368,2 млн руб. В пересчете на 3 362 484 набранных голоса поддержка одного избирателя обошлась политику в 110 руб. При этом не менее 136 млн руб. у него ушло на агитацию в теле- и радиоэфире.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий израсходовал из своего избирательного фонда почти 212 млн руб. Больше всего политик потратил на печатные агитационные материалы, а телерекламу практически игнорировал. Слуцкому голос избирателя обошелся в среднем в 76 руб.

Кандидат от КПРФ Николай Харитонов израсходовал на компанию всего 166 млн руб. Голос избирателя обошелся ему в 44 руб. У коммуниста были траты на печатную агитацию. На рекламу через организации телерадиовещания у него ушло всего 12 млн руб.

Президент России Владимир Путин, который пошел на выборы в качестве самовыдвиженца, потратил на теле- и радиорекламу 161 млн руб. — это половина от всех израсходованных им средств (317 млн руб.). Голос избирателя обошелся ему в 4 руб.

Как отмечает издание, всем партиям, которые напрямую участвовали в кампании, выплатят из федерального бюджета больше, чем они потратили. Согласно законодательству, партия, выдвинувшая на президентских выборах кандидата, который набрал свыше 3% голосов, получает из бюджета разовую выплату из расчета 152 руб. за каждый полученный ее выдвиженцем голос. Поскольку Путин шел на выборы как самовыдвиженец, в его случае некому претендовать на бюджетные средства. По информации издания, КПРФ заработала на кампании 573 млн руб., «Новые люди» — 511 млн руб., а ЛДПР — 425 млн руб.

В публикации «Коммерсанта» представлены еще не окончательные данные (итоговые финансовые отчеты кандидатам необходимо сдать в течение месяца).

Накануне председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что прошедшие выборы президента Российской Федерации были открытыми и легитимными, прошли на конкурентной основе.

Выборы президента РФ проходили 15-17 марта.

По данным Центральной избирательной комиссии России, Путин набрал 87,28% голосов, Харитонов — 4,31%, Даванков — 3,85%, а Слуцкий — 3,2%.

Ранее в Кремле назвали «абсурдом» призывы не признавать итоги выборов президента в РФ.