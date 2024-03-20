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Армения намерена передать Азербайджану территории

Премьер Армении Пашинян заявил о намерении передать Азербайджану четыре села

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Илья Питалев/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с местными жителями в Тавушском районе заявил о необходимости вернуть села Азербайджану. Об этом пишет журналист Воскан Саркисян на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам журналиста, 18 марта Пашинян встретился в Доме культуры Воскепара с жителями сел Воскепар, Баганис и Воскеван. Премьера встретили холодно, даже недружелюбно.

«Когда Пашинян вошел в зал, половина присутствующих не встала с места», — написал Саркисян.

Также он сообщил, что Пашинян рассказал жителям о необходимости передачи населенных пунктов Тавушского района в пользу Баку. Премьер отметил, что в противном случае начнется война, в которой на стороне Азербайджана выступит Турция.

Премьер Армении Никол Пашинян предупредил о возможности нового витка войны между Ереваном и Баку в ближайшее время. Чтобы избежать этого, Армении нужно пойти на «корректировку границы». Возможно ли возобновление боевых действий на Кавказе, чем это может обернуться для Еревана и при чем тут генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в Кремле прокомментировали турне генсека НАТО по Закавказью.

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