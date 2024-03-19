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Трамп назвал условие, при котором США защитят Польшу

Трамп: США будут готовы защитить Польшу при условии справедливых взносов в НАТО

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Michael Kappeler/Global Look Press

Соединенные Штаты будут готовы защищать государства Восточной Европы, если страны-члены Организации Североатлантического договора (НАТО) выполнят свои обязательства по взносам в военный альянс. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, говоря о своем возможном возвращении в Белый дом, передает GB News.

«Да, но США должны платить свою справедливую долю, а не долю всех остальных. Сейчас они делают взносы из-за тех комментариев, которые вы видели 2-3 недели назад. Не знаю, известно ли вам, но с того момента много денег поступило», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о готовности защищать такие страны, как Польша.

14 марта Дональд Трамп призвал страны Европы тратить больше денег на Украину.

Президент США Джо Байден 10 марта заявил, что Трамп хочет стать диктатором в случае победы на выборах главы государства в ноябре.

Днем ранее газета Bild писала, что Трамп еще не представил своего плана по урегулированию конфликта на Украине, но распространяющиеся в консервативных кругах США идеи позволяют говорить о том, как он может выглядеть.

Ранее экс-советник Трампа посоветовал посеять хаос в ООН вместо НАТО.

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