В МИД РФ заявили, что власти Франции отказываются от своих граждан

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале обвинила французские власти в том, что они «отказались от своих граждан».

Этими словами дипломат прокомментировала то обстоятельство, что министерство обороны Франции опровергло слова главы Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина о присутствии своих военных на Украине.

«Неужели французские власти снова отказались от своих граждан?» — написала дипломат.

19 марта Нарышкин заявил, что французские Вооруженные силы готовят около двух тысяч военнослужащих для того, чтобы направить их на Украину. Он отметил, что во французском генералитете опасаются того, что такой значительный контингент войск будет проблематично незаметно перебросить на Украину. Также Нарышкин подчеркнул, что французское подразделение на Украине — это приоритетная цель для российских военных. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Нарышкин счел выражение «англичанка гадит» актуальным.