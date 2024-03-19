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Байден «потерялся» в странах Северной Европы

Президент США Байден перепутал Финляндию и Норвегию в речи о НАТО и России

Президент США Джо Байден перепутал Финляндию и Норвегию во время выступления на мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию в городе Рено, штат Невада. Фрагмент с оплошностью политика опубликован в аккаунте Республиканской партии США в соцсети X (бывшая Twitter).

В своей речи американский лидер рассказал, как говорил о России и НАТО с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером в ноябре 2023 года.

«Он (Киссинджер. — «Газета.Ru») сказал тогда, что мы укрепили НАТО настолько, как никогда раньше. Мы объединили Европу, расширили НАТО и ее границы за счет Швеции и Норвегии. Он тогда сказал, что это изменило мир», — заметил Байден.

Киссинджер считал, что Европа длительное время «с некоторым ужасом оглядывалась на Россию», пока не появились США, резюмировал президент США.

Финляндия и Швеция одновременно подали заявки на вступление в НАТО в 2022 году. При этом Норвегия была одной из стран — основательниц НАТО и является членом организации уже долгие десятилетия. Норвегия вступила в альянс с момента его создания в 1949 году.

Ранее кандидат в президенты США раскритиковал Байдена за слова о Путине.

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