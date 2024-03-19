В США раскрыли главную причину потерь ВСУ на поле боя

Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют позиции на поле боя из-за бездействия Конгресса, который медлит с оказанием военной помощи Киеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы видим, что Украина из-за бездействия Конгресса в последние пару месяцев фактически теряет позиции на поле боя», — отметила она.

По словам Жан-Пьер, украинцы «борются за свою демократию». По ее мнению, лучшим способом решить этот вопрос является предоставление Украине того, в чем она нуждается. Пресс-секретаря Белого дома призвала добиться принятия законопроекта о предоставлении военной помощи Киеву.

Во вторник, 19 марта шеф Пентагона Ллойд Остин отметил серию продвижений российских бойцов в зоне СВО.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Тбилиси по итогам встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе заявил, что поддержка НАТО нанесла большой ущерб Черноморскому флоту России.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.