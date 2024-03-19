Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США раскрыли главную причину потерь ВСУ на поле боя

В Белом доме сочли, что ВСУ теряют позиции на фронте из-за бездействия Конгресса

close
100%
Susan Walsh/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют позиции на поле боя из-за бездействия Конгресса, который медлит с оказанием военной помощи Киеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы видим, что Украина из-за бездействия Конгресса в последние пару месяцев фактически теряет позиции на поле боя», — отметила она.

По словам Жан-Пьер, украинцы «борются за свою демократию». По ее мнению, лучшим способом решить этот вопрос является предоставление Украине того, в чем она нуждается. Пресс-секретаря Белого дома призвала добиться принятия законопроекта о предоставлении военной помощи Киеву.

Во вторник, 19 марта шеф Пентагона Ллойд Остин отметил серию продвижений российских бойцов в зоне СВО.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Тбилиси по итогам встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе заявил, что поддержка НАТО нанесла большой ущерб Черноморскому флоту России.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами