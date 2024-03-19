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Европейский лидер поздравил Путина с победой на выборах

Президент Сербии Вучич поздравил Путина с победой на выборах

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РИА «Новости»

Президент Сербии Александар Вучич поздравил президента РФ Владимира Путина с победой на выборах. Об этом сербский лидер сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В ходе беседы с послом (России в Белграде. — «Газета.Ru») Боцан-Харченко, пользуясь случаем, я передал письмо для президента Российской Федерации Путина», — написал он.

Вучич заявил, что в письме кроме поздравлений с победой на выборах, он отметил серьезность ситуации, в которой оказался сербский народ в Косове и Метохии. Также он выразил благодарность России за поддержку, которую она оказывает территориальной целостности Сербии.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

15–17 марта в России состоялось голосование на выборах президента РФ, по результатам которого победил действующий глава государства Владимир Путин. По данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 100% протоколов политик получил 87,28% голосов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин одержал победу на президентских выборах с беспрецедентным счетом. Как прошли выборы в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава политбюро ХАМАС поздравил Путина с победой на выборах.

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