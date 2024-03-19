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Нетаньяху назвал условие уничтожения ХАМАС

Нетаньяху: уничтожение ХАМАС невозможно без наземной операции в Рафахе

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JINI/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании комиссии Кнессета заявил, что уничтожение остающихся батальонов движения ХАМАС в секторе Газа невозможно без проведения наземной операции в Рафахе. Его слова приводит ТАСС.

«Мы полны решимости завершить ликвидацию ХАМАС. Это требует ликвидации остающихся батальонов в Рафахе», — сказал он.

По его словам, нет возможности ликвидировать ХАМАС военным путем, не уничтожив оставшиеся батальоны.

Он добавил, что нет другого способа сделать это, кроме как через наземный вход в Рафах на юге сектора Газа.

15 марта сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил план проведения военной операции в городе Рафах в секторе Газа. В публикации агентства Reuters отмечалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к эвакуации гражданских из населенного пункта. До этого Нетаньяху заявил, что израильская армия проведет операцию в Рафахе на юге сектора Газа, несмотря на международное давление.

Ранее Нетаньяху представил план послевоенного урегулирования в секторе Газа.

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