Царев и Поклонская встретились в центре Москвы

Бывший депутат Рады Олег Царев в своем Telegram-канале опубликовал фото встречи с советником Генпрокурора России Натальей Поклонской в центре Москвы.

«Вчера телевизионщики не дали поговорить с Натальей Поклонской, у которой по совпадению вчера же и был день рождения. Успел только поздороваться, и то, не выходя из эфира», — написал он.

По словам Царева, он давно не видел Поклонскую.

Поклонская подтвердила факт встречи в своем Telegram-канале.

«Я тоже была рада этой, пусть и недолгой, встрече!» — написала она.

18 марта сообщалось, что Наталья Поклонская впервые за полтора года появилась в эфире и обратилась к жителям Крыма. В свой день рождения, который был 17 марта, Поклонская поздравила россиян с 10-летием присоединения Республики Крым и города Севастополь к Российской Федерации.

В начале февраля СБУ сообщила, что суд на Украине арестовал недвижимость бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, общая стоимость которой составляет около 1,5 млрд гривен (1,2 млрд рублей).

Ранее на Олега Царева было совершено покушение, в Ялте в него дважды выстрелили из огнестрельного оружия.